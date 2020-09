Précommande des Xbox Series S et Xbox Series X : c'est parti !

Alors que la sortie officielle des consoles Microsoft Xbox Series X et Xbox Series S est prévue le 10 novembre, les précommandes démarrent dès aujourd'hui 9h notamment chez Cdiscount.

Microsoft avait déjà officialisé le prix de ses deux nouvelles consoles de jeu vidéo à savoir la Xbox Series S à 299,99 € et la Xbox Series X à 499,99 €, pour un lancement officiel le 10 novembre prochain. Si vous souhaitez pouvoir y jouer le jour J, il est absolument nécessaire de les précommander. Ne tardez pas, ça démarre aujourd'hui à 9h00 chez Cdiscount et il ne devrait pas y en avoir pour tout le monde à l'instar de la précommande (ratée) de la PS5.

Pour rappel, la Xbox Series S partage de nombreuses caractéristiques avec la Xbox Series X mais dans un modèle plus compact et uniquement numérique (All Digital ; pas de lecteur optique), elle est moins puissante niveau GPU avec des performances de 4 téraflops, contre 12 Tflops pour la Xbox Series X qui constitue le haut de gamme la marque. Il ne s'agit pas donc d'une version identique sans lecteur optique (comme pour les deux PS5), mais bien d'une console légèrement différente niveau puissance.

Ainsi, la Xbox Series S peut faire tourner des jeux en 1440p à 60 et jusqu'à 120 images par seconde, alors que la Xbox Series X permet surtout la 4K en 60 et jusqu'à 120 fps.

Les précommandes démarrent dès ce matin 9h00 chez Cdiscount, ne tardez pas, premier arrivé premier servi !



Vous trouverez toutes les offres sur cette page dédiée, mais aussi ci-dessous les liens directs :



Et pour information les précommandes devraient également être disponibles chez d'autres e-commerçants (attention, certaines pages ne sont pas encore accessibles) :