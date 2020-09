PS5 : les précommandes ouvertes en France officiellement ce 17 septembre, ne tardez pas !

La très attendue console de jeu Sony Playstation 5 est disponible en précommande en France, ainsi que de nombreux accessoire et jeux vidéo.

Ce mercredi soit 22h Sony dévoilait les prix et la date de sortie de sa console PS5, qui sera donc disponible en France le 19 novembre 2020 à 499,99 € pour la PS5 classique avec son lecteur Blu-ray et 399,99 € pour la PS5 Digital Edition (sans lecteur). Sony en profitait pour présenter plus tard la liste des accessoires PS5 ainsi que leurs tarifs.





Nous vous annoncions immédiatement après la conférence que Cdiscount venait d'ouvrir les précommandes de la PS5, malheureusement le stock a été épuisé en moins de 30 minutes ! Mais pas de panique, vous trouverez bien votre bonheur chez tous les revendeurs participant à l'opération, et notamment Fnac et Micromania qui viennent d'ouvrir leur précommande avec un stock (encore) disponible à cette heure (tardive ^^).

Vous pourrez précommander la console PS5 de Sony chez ces e-commerçants :

et précommander la console PS5 Digital Edition à 399,99 € ici :

Ne tardez pas, il n'y en aura pas pour tout le monde !