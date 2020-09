Précommandes Xbox Series X : la Xbox One X en profite

Le lancement des précommandes de la nouvelle génération de consoles Xbox a eu droit à son lot de confusion. C'est ainsi que la Xbox One X a connu une nouvelle heure de gloire un peu malgré elle.

Avec le lancement des précommandes de la Xbox Series X, on a ainsi vu la Xbox One X connaitre un second souffle. Profitant d'une appellation assez proche avec la machine de nouvelle génération, la One X est ainsi passée de la 2804e à la 331e position dans l'indice des recherches d'Amazon selon Movers & Shakers.

Le site indique que la Xbox One X a ainsi vu son rang augmenter de 747% sur Amazon... Avec très certainement des ventes de Xbox One X à la clé pour des acheteurs perturbés et peu informés qui l'auront confondue avec la Xbox Series X.

Il se peut donc que certaines Xbox One X se glissent par mégarde sous les sapins à Noël...

Pour les précommandes des Xbox Series X et Series S, c'est par ici sachant que Microsoft a annoncé qu'il serait difficile pour tout le monde d'avoir une console avant début 2021.