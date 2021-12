Predator : les journalistes et politiciens victimes, surtout dans les régimes totalitaires

Récemment, Meta, qui réunit Facebook, Instagram et WhatsApp a déclaré avoir banni des entreprises qui espionnaient ses utilisateurs contre rémunération. Accompagné de Citizen Lab, une société civile basée a Bruxelles, Meta a annoncé que ces entreprises ont opéré en Chine, Israël, Inde ou encore en Macédoine du Nord. Au total, plus de 1500 comptes ont été supprimés et leurs adresses Web blacklistées.

Citons par exemple l'entreprise Cytrox avec son logiciel Predator qui a piraté des dizaines de milliers de personnes, dont des journalistes ou des politiciens. Certains étaient même piratés par les deux logiciels Pegasus et Predator.

Ce dernier exploite les failles des smartphones iOS et Android permettant de suivre une personne via sa caméra ou le micro du téléphone. Pour que Predator puisse agir, il est nécessaire qu'il y ait une interaction de la victime, comme de cliquer sur un lien sur WhatsApp.

Ce qui est à retenir est qu'en l’absence de réglementations et de garanties internationales et nationales, les défenseurs des droits humains, les journalistes et les groupes d’opposition continueront d’être piratés à l’avenir.