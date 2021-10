Le nouveau nom de Facebook est Meta

Le groupe de Mark Zuckerberg ne veut plus être autant associé à celui du réseau social Facebook, mais au métavers pour l'évolution des relations sociales et pour le monde de l'après smartphone.

Mark Zuckerberg a profité de l'ouverture de la conférence Connect 2021 pour partager - une nouvelle fois - sa vision ambitieuse et encore lointaine du métavers. Elle mêle réalité virtuelle et réalité augmentée, avec un ensemble d'espaces 3D pour partager des expériences avec des personnes ne se trouvant pas dans le même espace physique.

L'objectif est tout simplement de prendre la succession de l'internet mobile, et en mettant l'accent sur la présence sociale.

" La prochaine plateforme et le prochain média seront encore plus immersifs. Un internet incarné où vous êtes dans l'expérience, et pas seulement en train de la regarder. Nous appelons cela le métavers ", a déclaré le patron du groupe Facebook… ou plutôt Meta.

Comme pressenti, le groupe Facebook change en effet de nom pour donc devenir Meta. " Notre marque est si étroitement liée à un seul produit (ndlr : le réseau social Facebook) qu'elle ne peut pas représenter tout ce que nous faisons aujourd'hui, et encore moins à l'avenir. Au fil du temps, j'espère que nous serons perçus comme une entreprise du métavers. "

Un nouveau nom, pas une nouvelle structure

La structure de l'entreprise ne va pas changer, contrairement à la manière dont les résultats financiers seront présentés et ce dès le quatrième trimestre 2021, avec Family of Apps et Reality Labs. Il y aura toujours Facebook (le réseau social), Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal ou encore Novi.

Évidemment, ce changement de nom intervient aussi dans un contexte particulier après la fuite de documents internes par la lanceuse d'alerte Frances Haugen qui n'en finissent pas d'écorner l'image du groupe Facebook. Mais pas Meta ?

Ce n'est pas nécessairement un tour de passe-passe de Mark Zuckerberg qui ne marcherait de toute manière pas. Il y a en effet du sens pour le groupe à avoir une identité plus en adéquation avec sa quête de renouveau en se détachant de l'image vieillissante du réseau social.