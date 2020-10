Un premier cliché réalisé à l'aide du Huawei Mate 40 Pro

Comme à l'accoutumée, la série Mate de Huawei devrait de nouveau miser sur l'excellence de ses capteurs photo. Le smartphone est traditionnellement orienté vers deux aspects majeurs : l'intégration du tout nouveau SoC de la marque et une certaine optimisation dans l'univers de la vidéo.

On attend au moins 4 variantes du smartphone : Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ et Mate 40 RS Porsche Design. Les trois dispositifs profiteront du tout nouveau SoC Kirin de Huawei gravé en 5 nm. On retrouvera l'écran de type Waterfall étiré sur les bordures et un double capteur frontal logé dans un poinçon.

Aujourd'hui c'est un cadre de Huawei qui partage un premier cliché réalisé avec l'appareil. Hua Hegang, président de la division mobile de Huawei a ainsi partagé le cliché suivant en indiquant qu'il a été réalisé avec un Mate 40 Pro sans donner davantage de précisions.

Selon certaines sources, le Mate 40 intégrerait un capteur free form de Daliguang qui permettrait de gagner en luminosité et d'obtenir un champ de vision plus large. Le capteur principal de l'appareil serait de 50 MP, Huawei l'aurait associé à diverses technologies permettant un autofocus ultra rapide.

Comme depuis plusieurs années, le Mate 40 devrait s'imposer comme le meilleur smartphone en photo et en vidéo.