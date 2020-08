Des premiers écrans OLED transparents s'installent dans le métro en Chine

La nouvelle génération d'écrans s'invite progressivement dans notre quotidien et cela se constate désormais dans le métro de Pékin et Shenzhen.

Certaines rames de métro localisées à Pékin et Shenzhen ont profité d'un réaménagement récent avec l'installation de nouveaux écrans visant à indiquer le plan du réseau et diverses informations aux usagers.

Des écrans qui ont la particularité d'être OLED et transparents. Les écrans en question sont ainsi directement intégrés aux fenêtres des rames, il s'agit de panneaux de 55 pouces développés par LG. Dans un premier temps, un seul métro dans chaque ville mènera des tests avec ces nouveaux affichages.

Pour LG le marché pourrait être énorme et la marque compte bien s'imposer une fois de plus comme l'une des marques les plus innovantes en matière d'affichage. L'intégration d'écrans OLED transparents avait déjà eu lieu dans la vitrine du magasin Harrods de Londres.

Ces écrans transparents très impressionnants sont convoités par de nombreuses marques : Samsung a déjà présenté quelques initiatives et Xiaomi ambitionne de proposer une Smart TV transparente prochainement.