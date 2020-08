Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition : le téléviseur avec dalle OLED transparente !

Le fabricant chinois Xiaomi a récemment renouvelé sa gamme de téléviseurs connectés avec une gamme Mi TV Lux dotés d'écrans OLED, d'une interface MIUI for TV et d'une barre de son intégrée.

Pour ses 10 ans d'existence, la marque ajoute une édition spéciale avec le téléviseur Mi TV Lux OLED Transparent Edition qui, comme son nom l'indique, propose un écran OLED transparent.

Ce beau bébé, qui donne l'impression d'être un rectangle de verre lorsqu'il est éteint, concentre toute l'électronique dans sa base, ce qui a nécessité de résoudre bon nombre de difficultés techniques pour arriver au stade d'une production de masse.

La dalle de 55 pouces offre un contraste statique de 150 000:1 et un contraste dynamique infini avec un espace colorimétrique à 93% du spectre DCI-P3 et un codage couleur sur 10-Bit offrant 1 milliard de teintes.

On trouvera également un rafraîchissement d'écran 120 Hz et la technologie MEMC 120 Hz fluidifiant l'affichage des contenus vidéo. Avec un temps de réponse de 1 ms, Xiaomi prétend même pouvoir en faire un grand écran gaming.

Le téléviseur connecté embarque un puce custom MediaTek 9650 avec technologie AI Master Smart Engine et différents algorithmes d'optimisation pour un rendu optimal.

L'intelligence artificielle, déjà à l'oeuvre pour améliorer le rendu visuel, est aussi à l'oeuvre pour le rendu sonore avec la détection automatique du type de musique et l'adaptation dynamique des paramètres, sans compter le support du Dolby Atmos.

L'écran du téléviseur Xiaomi Mi Lux TV Transparent Edition ne mesure que 5,7 mm d'épaisseur et le design de sa base est conçu pour s'intégrer à divers environnements, d'une maison à un centre commercial ou un musée, où son affichage Always On pourra afficher images et texte.

Le Xiaomi Mi Lux TV Transparent Edition reste un objet de prestige qui sera proposé en Chine à partir du 16 août pour un tarif de 49 999 yuans, soit un peu plus de 6000 €.