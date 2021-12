Les marchands PrestaShop plus facilement sur Google

Article sponsorisé par PrestaShop

Avec un modèle fondé sur l'open source et une application web publiée sous licence Open Software 3.0, la solution PrestaShop permet de créer un site e commerce. Elle revendique une position de leader en Europe et en Amérique latine, avec quelque 300 000 boutiques qui ont généré en 2020 plus de 22 milliards d'euros de ventes.

Dans le monde, c'est un rythme effréné avec une boutique sous l'égide de la solution de PrestaShop qui se crée toutes les 4 minutes. En France, qui est son pays d'origine avec une création qui remonte à 2007, PrestaShop compte plus de 60 000 sites marchands. Cela représente près de 35 % des sites du pays.

Un partenariat et une visibilité avec Google

En début de mois, Google a annoncé ce qui est présenté comme le premier partenariat d'une telle envergure avec un acteur français et européen. Il repose sur un nouveau module PrestaShop Marketing with Google qui s'intègre à la suite PrestaShop Essentials. Il est à télécharger sur la marketplace Addons.

Avec quelques clics, la promesse est de permettre aux 300 000 e-commerçants PrestaShop d'afficher leurs produits sur Google. De fait, c'est un catalyseur de visibilité de premier plan auprès de millions d'internautes sur Google Search, l'onglet Shopping du moteur de recherche, mais également YouTube, Google Images et d'autres réseaux.

Le module s'articule autour de la synchronisation des produits du catalogue sur Google (Google Merchant Center), des fiches de produits dans l'onglet Shopping, la promotion des produits avec la création de campagnes et produits publicitaires Smart Shopping (Google Search, YouTube, Gmail…).

" Nous espérons que cette collaboration permettra de donner aux internautes plus de choix en ligne, d'aider les e-commerçants à rencontrer plus facilement leurs clients en cette période clé des fêtes de fin d'année, et de contribuer ainsi à accélérer la reprise des entreprises de toute taille non seulement en France, mais aussi à travers l'Europe et le monde ", a déclaré François Loviton, directeur marques et retail chez Google France.

Dans le giron de MBE Worldwide depuis peu

Le mois dernier, le groupe italien MBE Worldwide a officialisé le rachat de PrestaShop. MBE revendique plus de 700 000 entreprises clientes dans le monde via un réseau de plus de 2 800 centres de service dans 53 pays, avec des ventes qui dépassent le milliard de dollars.

La fusion représente une base commune de plus de 600 000 clients en Europe, principalement en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Pologne, et de plus d'un million dans le monde entier.