Prime Day : Amazon décale ses soldes

Amazon a annoncé souhaiter perturber son agenda : les Prime Days devaient traditionnellement du 15 au 16 juillet prochain, mais il n'en sera rien, la marque vient de confirmer décaler son opération à une date encore inconnue.

C'est un email adressé aux vendeurs tiers de sa plateforme qu'Amazon a annoncé qu'il n'y aurait pas de Prime Day cet été. Amazon indique ne pas souhaiter confirmer de nouvelle date pour l'instant, mais invite les revendeurs à réserver la semaine du 5 octobre.

L'année passée, le Prime Day avait entrainé un record de ventes en valeur et volume, allant jusqu'à dépasser les chiffres du Black Friday et Cyber Monday de 2018 cumulés... Malheureusement, la situation sanitaire aux USA et la prolifération encore très active du Coronavirus imposent à Amazon de limiter ses activités.

Ne souhaitant pas faire de différence entre son marché principal et les autres pays dans lesquels la marque est implantée, Amazon a donc décidé de faire l'impasse sur ce rendez-vous pourtant très attendu des abonnés de son service Prime.

Par ailleurs, les difficultés d'approvisionnement de certains centres logistiques et les délais de livraison aléatoires encore en place dans certains pays limitent grandement l'intérêt d'une telle opération.