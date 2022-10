L'avant Prime Day : déjà des petits prix sur plusieurs offres !

Le Prime Day est un gros événement sur le site d'Amazon, il tombe à point pour ceux qui commencent à faire les emplettes pour Noël ou tout simplement pour ceux qui veulent se faire plaisir. Cet événement rapporte plus à Amazon que le Black Friday.

Le Prime Day aura donc lieu le 11 et 12 octobre avec des rabais allant jusqu'à -50 %. Pour pouvoir en profiter, vous devez être membre d'Amazon Prime. L'abonnement est à 6,99 € par mois ou 69,99 € pour un an. Ce dernier vous donne accès à la livraison rapide et gratuite, mais pas uniquement, vous pouvez profiter de milliers de films avec Prime Video, de musiques avec Amazon Music Prime, de jeux gratuits et contenus additionnels avec Prime Gaming ou encore de centaines d'ebooks avec Prime Reading.

Voici quelques promotions d'avant Prime Day que vous pouvez retrouver sur les ventes flash d'Amazon :

