Prime Day : les meilleures promotions sur les smartphones

Le Prime Day a commencé depuis minuit. Énormément de bons plans sont disponibles sur l'informatique, le bricolage, l'hygiène, les smartphones, etc. Pour rappel, vous devez être membre Amazon Prime pour profiter des offres plus qu'intéressantes. L'intégralité des offres se trouve sur cette page. Nous avons sélectionné pour vous une série de smartphones qui sont à prix réduits pour le Prime Day.

Aujourd'hui pour le Prime Day, nous mettons en avant le smartphone OPPO Find X3 Lite qui profite d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Ce smartphone est doté d'un écran AMOLED de 6,3" avec une définition de 2400 pixels x 1080 pixels. De plus, il embarque le processeur Snapdragon 765G avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage interne.

L'Oppo Find X3 Lite est équipé d'un quadruple capteur photo à l'arrière avec un module principal de 64 MP et trois autres modules de 8 MP, 2 MP et 2 MP. Le capteur photo frontal est de 32 mégapixels, parfait pour faire des selfies. Pour finir, la batterie est de 4300 mAh avec une compatibilité 65 Watts.

Le smartphone OPPO Find X3 Lite + OPPO Enco Air est au prix de 315 € au lieu de 399 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Voici notre sélection des meilleurs prix sur les smartphones :

Apple

Blackview

Google

Motorola

OnePlus

OPPO

POCO

Samsung

Xiaomi





Voici les autres offres du Prime Day :