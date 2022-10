Amazon Prime Day : la marque Tineco est dans la place avec des MÉGA promos

L'événement du Prime Day aura lieu demain, plus exactement les 11 et 12 octobre 2022. Pendant ces 2 jours, Amazon va proposer de nombreuses marques et produits à prix très réduit. Rappelons que pour profiter de ces promotions, vous devez être membre Amazon Prime.

Parmi ces marques, Tineco profite de l'occasion pour proposer de fortes baisses de prix sur ses produits. Pour rappel, Tineco a été fondée en 1998 comme sous-marque d'Ecovacs Robotics. Elle est spécialisée dans les produits d'entretien qui aspirent, lavent et nettoient, même vos tapis.

Parmi ces promotions spéciales Prime Day, nous trouvons l'aspirateur Tineco Floor One S5 Combo Power Kit qui profite d'une belle réduction sur Amazon.

Il s'agit d'un aspirateur de sol intelligent doté de la technologie iLoop Smart Sensor qui ajuste automatiquement le nettoyage. Il est accompagné de nombreux accessoires et est capable soit de laver et d'aspirer le sol grâce à sa brosse et ses deux réservoirs d'eau, soit d'être converti en aspirateur-balai ou en aspirateur à main.

Il intègre également un écran LED couleur qui vous indique la quantité de saleté, la batterie restante ou le type de mode activé sur le balai. Le Tineco est doté d'un système d'auto-nettoyage qui permet de nettoyer sa brosse après chaque utilisation. Pour finir, sa batterie vous offre jusqu'à 20 minutes d'utilisation avec une zone de nettoyage maximale de 90 m².

Sur Amazon, uniquement pendant le Amazon Prime Day donc les 11 et 12 octobre, vous trouverez l'aspirateur Tineco Floor One S5 Combo Power au prix de 450 € au lieu de 559 €.



Tineco ne s'arrête pas là, et propose 5 autres produits de sa gamme avec de fortes promotions, tous également uniquement pendant le Prime Day du 11 et 12 octobre. Vous trouverez alors les :



