Prime Video : accès gratuit à une sélection jeunesse pour tous les clients Amazon

Avec gratuité pour tous les clients Amazon, Prime Video propose une sélection de séries et films pour la famille.

Le service de SVOD d'Amazon fait un geste en cette période de confinement. Pour l'ensemble des clients Amazon et donc sans abonnement Prime nécessaire, Amazon Prime Video propose un accès gratuit à une sélection de séries et films.

Cette initiative est mondiale, mais le contenu mis à disposition de tous les détenteurs d'un compte Amazon diffère en fonction des pays pour des raisons de droits d'exploitation.

Pour le cas de la France, le contenu gratuit est très orienté jeunesse - et relativement restreint - avec des contenus pour les plus jeunes, les 6 - 11 ans et des programmes dits préférés des enfants. Néanmoins, la sélection est susceptible d'évoluer.



Les programmes gratuits sont disponibles via Prime Video sur le Web, l'application Prime Video avec sa compatibilité sur divers appareils et Chromecast.

Prime Video fait partie des services ayant pris l'engagement de prendre des mesures pour éviter une congestion du réseau en Europe avec une réduction du bitrate du streaming.