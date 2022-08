Le site commerçant Cdiscount lance l’opération les "Prix imbattables sur ASUS" à partir du 26 août jusqu’au 6 septembre 2022 inclus. Pendant cet événement, une trentaine de PC portables bénéficient de très belle réductions. L’intégralité des offres se trouve sur la page dédiée à l’opération sur Cdiscount.

Prenons par exemple le PC portable ASUS TUF Gaming FX505 qui est doté d’un écran de 15,6" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il est également propulsé par le processeur Intell Core i5-10300H cadencé à 2,5 GHz avec 8 GO de RAM et 512 Go d’espace de stockage.

Le PC portable pour gamer est équipé aussi d’un processeur graphique Nvidia GeForce GTX 1650 avec 4 Go de RAM dédiés. Nous notons également la présence de quatre ports USB, d’un port HDMI, d’une prise Ethernet et d’une prise combo casque / micro.

Sur Cdiscount, le PC portable ASUS TUF Gaming FX505 est au prix 600 € au lieu de 730 €.



Et voici notre sélection des PC portables ASUS qui profitent de la réduction sur Cdiscount :



