Attention… le niveau des prix des abonnements fixes à internet augmente

Le niveau des prix des services d'accès Internet à haut et très haut débit a été à la hausse sur l'ensemble de l'année 2021. Une progression plus marquée qu'en 2020.

Dans le cadre de la publication des résultats de son étude sur l'évolution des prix des services fixes et mobiles de communications électroniques en France, l'Arcep a observé que les prix des services mobiles grand public en métropole se sont stabilisés en 2021 avec une augmentation de +0,6 % en moyenne.

Du côté des prix des services fixes, ils ont par contre connu une augmentation, et ce pour la deuxième année consécutive. Avec une hausse de +5,1 % en 2021, c'est un rythme supérieur à celui constaté en 2020 (+1,9 %). Toutefois, l'autorité des télécoms a souligné des prix bien inférieurs au niveau de prix atteint en 2018. Après 2018, les prix avaient connu une forte chute.

Cette croissance des prix est intégralement portée par les offres à haut et très haut débit incluant au moins le service d'accès à Internet. D'autant plus en période d'inflation et avec la protection du pouvoir d'achat en tête, c'est un contexte qui incite à ne pas hésiter à comparer les box Internet afin d'identifier les abonnements les plus avantageux à moindre prix.

Pas d'inquiétude, mais vigilance quand même

Il s'avère que ce sont les offres exploitant des technologies DSL (haut débit ADSL ou très haut débit VDSL2) qui ont le plus participé à l'augmentation des prix en 2021, à savoir à raison de +7,3 % en un an. Elle est imputée à des augmentations tarifaires sur certaines offres en zones dégroupées.

Pour les technologies à très haut débit FTTH (fibre optique de bout en bout), fibre optique avec terminaison coaxiale ainsi que les box 4G à usage fixe, les prix des offres ont progressé de +4,5 % sur un an, et essentiellement en raison d'augmentations tarifaires sur des offres d'entrée de gamme.

En tenant compte du fait que les prix des services mobiles grand public - où la concurrence est toujours aussi féroce - n'ont quasiment pas bougé sur un an, la situation pour le pouvoir d'achat ne paraît pas inquiétante pour le moment, et notamment en gardant à l'esprit que les forfaits en France sont parmi les moins chers en Europe.