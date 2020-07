Project B : LG dépose un brevet sur un smartphone à écran enroulable

LG pourrait aller bien plus loin que Samsung sur le secteur des smartphones à écrans souples : mieux qu'un smartphone à écran repliable, LG évoque dans un brevet un terminal avec écran enroulable.

LG n'est plus officiellement sur le marché du smartphone depuis quelques temps, mais cela n'empêche pas la marque de plancher sur un éventuel retour, qui permettrait de mettre un peu plus en avant son expertise dans le domaine des écrans.

Dans un brevet, on découvre ainsi le "Project B", un terminal qui a la particularité de proposer un écran enroulable. Nous n'en sommes pas encore à dérouler l'écran comme un parchemin malgré tout.

Le design propose ainsi un châssis de taille réduite sur lequel viendrait s'enrouler l'écran qui dispose de plusieurs charnières avec des segments de plus en plus imposants. L'écran proposerait un format 21:9 et se présenterait comme une tablette lorsqu'il est entièrement déployé, il s'agirait par ailleurs d'un Foled (Flexible Organic Light Emitting Diode).

Reste à savoir quelle sera la taille de l'appareil replié : le format est plutôt original, mais pourrait ne pas se montrer véritablement pratique... D'autant que la moindre utilisation du terminal semble également imposer de déplier au moins une partie de l'écran.