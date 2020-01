Projet Trailer : une coopération robotique de deux rovers pour explorer la Lune

Avec le développement d'une base lunaire orbitale Gateway, il deviendra plus facile de mener des missions d'exploration de notre satellite naturel pour préparer l'établissement d'une colonie humaine sur la Lune.

L'agence spatiale européenne (ESA) a signé fin 2019 un contrat avec la COMEX française et ses partenaires européens pour développer une mission robotisée d'exploration qui aura la particularité de faire collaborer deux rovers pilotés soit depuis la station orbitale soit depuis la Terre.

C'est le Projet Trailer qui dont l'objectif est de trouver des ressources utilisables pour une présence humaine durable sur la Lune. La coopération robotique se fera entre deux rovers distincts.

Cela passera par un rover Tractor capable de parcourir de longues distances et doté d'un laboratoire embarqué pour l'analyse d'échantillons et par une "remorque active" Wain qui servira de relais de communication et de point de stockage des échantillons.

Le Tractor pourra ainsi acheminer la remorque Wain vers des sites intéressants, analyser les éléments trouvés sur place et récupérer des échantillons de façon plus efficace qu'un unique rover devant se charger de toutes les opérations.

Le Projet Trailer en est à ses débuts et la COMEX se charge particulièrement du développement de la remorque active Wain. Le DFKI RIC, centre de recherche allemand spécialisé en robotique et intelligence artificielle s'occupera de la conception du Tractor, tandis que le groupe Liquifer Systems fera la jonction en développant les scénarios d'usage et la planification.