Le casque Sennheiser HD 450BT à -45% chez Amazon mais aussi les promos du jour chez Honor, Apple...

Aujourd’hui, nous avons déniché plusieurs bons plans comme la télévision Samsung QE65Q80T, l’iPhone 12 mini 64 Go ou encore le très apprécié casque Sennheiser HD 450BT à -45% chez Amazon !

Le casque Sennheiser HD 450BT, avec un design très simple et une finition de couleur noir matte, est léger avec un poids de 240 g. Il peut se connecter sans fil à un smartphone grâce à la technologie Bluetooth et via son application téléchargeable sur vos mobiles. Il possède une très bonne autonomie de 30 heures afin de profiter de sa musique sans interruption.

De plus, il est équipé du système de réduction active du bruit et permet donc un son de qualité supérieure. Il sera le compagnon idéal de vos voyages.

Avec une très belle réduction de 80 € pour ce casque de qualité, vous trouverez le casque sans fil Sennheiser HD 450BT à seulement 99 € sur Amazon (-45%) avec une livraison gratuite et rapide.



D’autres bons plans sont également disponibles aujourd’hui :

Smartphone :

Montre :

Apple Watch Nike series 6 à 399 € au lieu de 459 €. La livraison est gratuite en France (Rakuten)





Son :

Ordinateur :

Télévision :



Et n'oubliez pas nos précédents bons plans avec la nouvelle montre connectée 4G Kospet Optimus 2 avec caméra rotative à prix réduit mais aussi la smartwatch Honor Watch GS Pro à seulement 108 € et notre sélection chez AliExpress (écouteurs, smartphones, routeur WifI 6...)