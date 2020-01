Bon plan : les meilleures promotions du jour concernent Apple ! (Apple Watch, Ipad, Iphone 11)

Les soldes d'hiver se poursuivent sur les plateformes Amazon et Cdiscount. Et cette fois-ci, ce sont des produits Apple qui bénéficient de promotions intéressantes.

Les bons plans du jour sont exclusivement de la marque Apple. Dans ces promotions, vous pourrez retrouver leurs trois produits phares : l'Apple Watch series 4, l'Ipad 10,2 pouces et enfin l'Iphone 11.

L'Apple Watch Series 4 est proposé par Amazon à 529,00 €, soit 170 € de moins par rapport à son prix habituel. Cette montre connectée vous permet de contrôler à tout moment votre activité cardiaque pendant votre routine sportive et vous ne vous vous perdrez plus grâce à sa fonction GPS incluse. Elle est aussi équipée d'un mode cellulaire qui lui donne des fonctions similaires à votre téléphone portable. Il est possible de recevoir des appels, d'écrire des messages et d'utiliser Siri rien qu'avec votre montre.

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) Bracelet Sport Gris Sable à 529,00 €

La deuxième offre concerne le nouvel Ipad 10,2 pouces qui profite d'une réduction de 22%, il est donc à 485,95 € au lieu de 629,00 €. Grâce à son écran Retina d'une dimension de 10,2 pouces, cet Ipad est propose une polyvalence exceptionnelle, il offre tout le confort et la puissance d'un Ipad mais peut être également utilsé comme un ordinateur grâce à la prise en charge d'un clavier numérique Smart Keyboard. Pour travailler ou jouer de là où vous voulez.

Nouvel Apple iPad 10,2 pouces 128Go - Argent à 485,95 €

Enfin, le dernier produit n'est autre que l'Iphone 11. Ce téléphone propose un double appareil photo et une nouvelle interface qui permet d'utiliser un ultra grand-angle pour sortir du cadre. Les vidéos peuvent maintenant être retouchées comme les photos ordinaires. Ce smartphone est une révolution au niveau de la photographie en plus des autres fonctionnalités performantes qu'il propose. Amazon une promotion jusqu'à 7% sur les Iphones 11 64Go, 128Go et 256 Go.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant le drone Hubsan Zino H117S qui est en promotion chez Gearbest ou encore les smartphones Xiaomi Note 10 et 10 Pro ( 108 megapixels ) jusqu'à -25% et aussi Mi A3 (-40%), Redmi 9 Pro..