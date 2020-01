Bon plan : les smartphones Redmi 8 en promotion (Redmi 8A, Redmi Note 8 et Note 8 Pro)

Le bon plan du jour concerne la marque Redmi, entitée créée par Xiaomi, mais tout particulièrement leur gamme Redmi 8.

Commençons par le Redmi 8A qui n'est toujours pas disponible officiellement en France mais disponible dans sa version internationale, et donc version française ok, à tout petit prix chez Gearbest.

Ce smartphone dispose d'un SoC octocore Snapdragon 439 à 2,0 GHz de Qualcomm associé à 2 ou 3 Go de RAM (LPDDR3), de 32 Go de stockage, d'un capteur de 12 mégapixels à l'arrière (Sony IMX363) et d'un module de 8 mégapixels à l'avant pour l'appareil photo. Sa batterie est de grosse capacité avec 5000 mAh.

Gearbest propose aujourd'hui le Redmi 8A dans sa version 2 Go de mémoire et 32 Go de stockage à seulement 114 € avec le code GBRMI8A01 et la livraison à moins de 1€. Il s'agit bien entendu de la version internationale (français ok).



Poursuivons par le Redmi Note 8 n'est pas encore vendu en France comme le Redmi 8A, mais on peut le retrouver chez Gearbest en version internationale et en promotion !

Le Redmi Note 8 possède un SoC Snapdragon 665 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible par carte microSD) mais aussi un quadruple capteur avec module principal de 48 megapixels. La batterie de smartphone est de 4000 mAh assurant une belle autonomie.

Gearbest propose le Redmi Note 8 à seulement 127 € pour son modèle 32 Go avec le code GBNOTE805 (varie selon la couleur) et à seulement 145 € pour son modèle 64 Go avec le code GBNOTE801 (varie selon la couleur). La livraison est à moins de 1€. Il s'agit bien entendu de la version internationale (français ok).



Terminons enfin par le Redmi Note 8 Pro qui est sûrement le smartphone de milieu de gamme le plus intéressant en termes de rapport qualité/prix du moment.

Il est équipé d'un écran FHD+ de 6,53 pouces avec dalle LCD. Ce smartphone dispose d'un SoC Helio G90T et possède une confortable batterie de 4500 mAh avec charge de 18 W. À l'arrière, on trouve le fameux quadruple capteur photo avec module principal de 64 mégapixels, un grand-angle 120° de 8 mégapixels, un module 2 mégapixels macro et un autre module 2 mégapixels pour le capteur de profondeur.

Gearbest propose le Redmi Note 8 Pro en version 64 Go à 194 € au lieu de 250 € avec le code GBNOTE8P8 (varie selon la couleur). La livraison est gratuite et il s'agit bien entendu de la version globale (français ok).



D'autres smartphones Xiaomi sont également en promotion dont le très haut de gamme, et roi de la photographie, le Xiaomi Mi 10 / 10 Pro :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.