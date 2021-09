Promotions PC portables : une sélection des meilleurs bons plans du moment.

Que vous soyez joueurs voulant jouer aux derniers jeux ou étudiants pour préparer ses comptes rendus, voir même pour les nomades et se balader toujours avec son ordi, le PC portable touche tout le monde. Nous avons fait une petite sélection des PC portables avec de très belles réductions.

Commençons avec le PC portable Huawei MateBook D 14, vendu sur le site de Rueducommerce. C’est un ultraportable de 14", d’une épaisseur de 15,9 mm pour un poids de 1,38 kg. Son écran Full HD IPS affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels.

Le PC est équipé d'un processeur Intel Core i7 10510U combiné à un disque dur SSD de 512 Go et 16 Go de RAM, qui vous fera profiter d’un temps de réponse ultrarapide. Le MateBook D 14 est aussi équipé d’une carte graphique GeForce MX250 permettant de jouer à des jeux légers, ou des jeux un peu plus puissants, mais en basse qualité.

Côté autonomie, la batterie vous fait bénéficier d'environ 10 heures d'utilisation et bénéficie d'une charge rapide grâce à son chargeur 65 W.

Le PC Ultrabook Huawei MateBook D 14 est au tarif réduit de 800 € au lieu de 1150 € sur le site de Rueducommerce.





D'autres PC profitent d'une belle promotion, voici la liste que nous avons sélectionnée pour vous:

