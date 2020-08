Top 10 : les séries les plus piratées pendant le confinement

Le confinement a entrainé une surconsommation des contenus en ligne à travers le monde et sans surprise, tous les utilisateurs ne se sont pas tournés vers les offres légales.

Ainsi, on a pu enregistrer des pics de connexion sur certaines plateformes illégales et le site Observer nous propose ainsi un Top 10 des séries les plus piratées pendant cette période assez particulière.

La plateforme Parrot Analytics est à l'origine des chiffres qui mettent en avant quelques séries incontournables qui occupaient déjà la tête de différents classements. Voici donc les 10 séries les plus piratées du confinement :

Game of Thrones (HBO) Rick et Morty (Adult Swim) My Hero Academia (Hulu) The Walking Dead (AMC) Bob L’éponge (Nickelodeon) Les 100 (The CW) The Mandalorian (Disney+) Flash (The CW) Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D. (ABC) Harley Quinn (DC Universe)



Sans grande surprise c'est donc le poids lourd de HBO, Game of Thrones qui a été la série la plus piratée, suivie de Rick et Morty et My Hero Academia. The Mandalorian, la nouvelle série de Disney+ est également dans le top tout comme Les 100 qui profitent d'une communauté de fans très active.