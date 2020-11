AMD : la RX 6800XT plus performante que la RTX 3090 en 4K sous Ashes of the Singularity

Les choses se compliquent pour Nvidia : à mesure que les premiers benchmarks des nouvelles cartes AMD Big Navi arrivent, la domination de la série RTX 3000 est de plus en plus remise en cause.

AMD frappe très fort en cette fin d'année : après avoir mis sur le marché ses nouveaux processeurs Ryzen série 5000 qui mettent à mal Intel, voilà que la marque frappe Nvidia au coeur en sortant ses cartes graphiques Big Navi.

Si les premières cartes graphiques sous architecture Big Navi avaient déjà fait des étincelles dans les benchmarks il restait encore 2 cartes plus haut de gamme encore à se faire connaitre : les RX 6800XT et 6900XT.

C'est la 6800XT qui s'offre ainsi une apparition dans les logiciels de tests, et en 4K sous Ashes of the singularity, l'un des tout premiers jeux à prendre en charge DirectX 12. Et AMD confirme ses ambitions en atteignant ainsi un score de 9200 points contre 8700 points pour la RTX 3090.

Les tests ont été menés sur une plateforme à base de Core i7 8700K pour la 4K et sous Ryzen 7 3700X pour le 1080p.

Notons qu'il reste encore à AMD une carte sous le coude pour enterrer Nvidia avec la RX 6900XT dont on ignore encore les performances.