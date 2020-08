Nvidia : les RTX 2080 et RTX 2080 Ti le 17 septembre, la RTX 3070 en octobre et la RTX 3060 en novembre

Selon des sources proches de Nvidia, la marque préparerait le lancement de ses nouvelles cartes graphiques de nouvelle génération.

Hier, nous rapportions les rumeurs concernant l'arrêt du cycle de commercialisation des RTX 2000 sous architecture Turing, généralement signe qu'un lancement de produit de nouvelle génération est proche. Aujourd'hui, deux sources confirment la chose et évoquent même un lancement en deux temps pour certaines cartes.

Nvidia ouvrirait le bal dès le 17 septembre prochain en attaquant par le haut de son catalogue. On évoque ainsi la sortie des RTX 3080, RTX 3080 Ti (ou RTX 3090). Il s'agira des cartes équipées de la puce GA 102 qui promettent des gains de puissance de 40% comparé aux modèles équivalents de la génération précédente.

Puis, il faudra attendre le courant du mois d'octobre pour voir la RTX 3070 et enfin novembre pour la RTX 3060.

Concernant les prix des cartes, il faudra à nouveau s'attendre à une augmentation, avec des prix dépassant allégrement les 1000 euros pour le modèle le plus puissant. La gamme RTX de Nvidia a marqué un nouveau cap dans l'évolution des prix des produits de la marque, et cette nouvelle génération pourrait aller encore plus loin.