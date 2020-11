Switch : Nintendo poursuit un revendeur Amazon de RCM Loader

Nintendo continue de maintenir la pression pour protéger ses jeux et consoles : la marque a engagé des poursuites contre un revendeur sur Amazon spécialisé dans les consoles déverrouillées.

Nintendo a récemment déposé une plainte à l'encontre d'un revendeur qui officiait sur Amazon. Ce dernier est accusé d'avoir vendu des articles permettant de contourner ou de briser les systèmes de sécurités en place sur la console hybride Switch.

L'affaire a été enregistrée auprès du tribunal de Seattle et vise à revendeur qui s'est spécialisé dans la vente de RCM Loader, un appareil qui permet de jailbreaker la Switch. L'appareil se présente comme un dongle USB qui injecte automatiquement des fichiers dans la console afin de lui permettre d'accepter de lancer des jeux piratés et non signés.

L'appareil permet également de réaliser des copies des jeux se leur console et de les partager avec d'autres utilisateurs, ce qui participe à l'augmentation du piratage.

Nintendo espère une arrestation du vendeur ainsi qu'une compensation à hauteur de 2500 dollars par infraction au titre de dommages et intérêts.