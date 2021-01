RTX 3080 : 78 cartes graphiques ensemble pour cryptominer, pas pour jouer

Si les problèmes de production des cartes graphiques de dernière génération sont en partie en cause dans la rupture de stock observée dès leur commercialisation, la demande pour du minage de cryptomonnaies explique peut-être aussi leur rareté sur le marché.

Et ce n'est pas la photo circulant depuis quelques jours d'une installation réunissant 78 cartes RTX 3080 pour du minage qui allègera le coeur des joueurs en attente de la fameuse carte graphique.

L'ensemble coûte environ 100 000 dollars auquel il faut ajouter environ 2000 dollars par mois en électricité et mine de l'Ethereum. La puissance de calcul des 78 cartes permet de générer l'équivalent de près de 13 000 dollars d'ETH par mois, ce qui en ôtant les coûts d'électricité, revient à un revenu de près de 11 000 dollars par mois, soit autour de 128 000 dollars par an.

Un investissement vite rentabilisé, en somme, si l'on parvient à se procurer la quantité de cartes graphiques nécessaires. On comprend mieux la rareté de la bête et la disparition de palettes au sortir des usines. Pour jouer à Cyberpunk 2077 en qualité maximale, ce sera plus dur !