NordVPN : 52 % de réduction pour un service VPN de grande qualité

L'univers d'internet réserve de bonnes choses, mais aussi de mauvaises. Les hackers peuvent maintenant voler vos données bancaires ou récupérer vos fichiers facilement si vous ne faites pas attention. Si vous n’êtes pas protégé, nous vous conseillons la dernière offre de NordVPN qui met à disposition un abonnement à 3,49 € par mois au lieu de 7,29 € pour un engagement de 2 ans. Pour rappel, NordVPN vient de lever 100 millions de dollars pour une valorisation de 1,6 milliard de dollars et 15 millions d'utilisateurs.

Un service VPN comme NordVPN permet de créer un accès privé et sécurisé sur internet, le tout en passant par un tunnel sécurisé et chiffré pour vous permettre de naviguer en tout anonymat lors de vos activités en ligne. Cela permet de transférer vos fichiers de façon sécurisée. De plus, NordVPN met à disposition 5400 serveurs dans 60 pays différents, idéal pour se géolocaliser n'importe où. Le service est compatible avec Windows, macOS, iOS, Android ou encore Linux, et il est aussi possible de l'utiliser sur 6 appareils en simultané. Actuellement, les VPN ont beaucoup de succès dans le domaine du streaming, notamment pour accéder aux catalogues étrangers des principales plateformes types Netflix ou Amazon Prime vidéo.

L’offre que propose NordVPN comprend une protection avancée contre les menaces en ligne, comme la protection des malwares en recevant des avertissements lorsque vous êtes sur des sites dangereux, et permet d’analyser tous les fichiers et pièces jointes téléchargés.

L’offre de NordVPN offre aussi la possibilité de bloquer les traqueurs que certains sites installent sur votre PC à votre insu pour vous envoyer des publicités ciblées. Mais, elle propose aussi le service de bloqueur de publicités qui bloque toutes les publicités agaçantes et les fenêtres pop-up indésirables.

N'oublions pas aussi pour les aficionados des voyages qu'un serveur VPN permet de faire des économies sur le prix des billets d'avion par exemple en faisant croire que vous les achetez depuis un autre pays.

L’offre NordVPN + est au prix de 3,49 € pour un engagement de deux ans soit une économie de 52 %.