PS5 : Sony introduit une nouvelle collection

Pour sa console de jeu PlayStation 5 et ses accessoires, Sony Interactive Entertainment annonce une nouvelle collection dénommée Gray Camouflage. Le motif camouflage a été revisité afin de le rendre plus en phase avec l'époque actuelle.

Que ce soit pour la PS5 (Édition Standard) qui intègre un lecteur de disque Blu-ray Disc Ultra HD ou la PS5 Édition Numérique, il est déjà possible de troquer le blanc d'origine pour le noir (Midnight Black) ou la couleur (Cosmic Red, Galactic Purple, Nova Pink et Starlight Blue) via des façades officielles.

Il y aura donc prochainement des façades Gray Camouflage et Sony a bien évidemment prévu une manette sans fil DualSense avec ce même motif, ainsi qu'un casque-micro sans fil Pulse 3D pour compléter la panoplie assortie.

Disponibilité à l'automne

La collection Gray Camouflage sera disponible l'automne prochain, avec des précommandes qui ouvrent le 15 septembre. Les façades pour la PS5 et la manette DualSense seront disponibles le 14 octobre sur direct.playstation.com.

La manette sans fil DualSense Gray Camouflage sera en outre proposée chez des revendeurs à partir du 28 octobre. Pour le casque-micro sans fil Pulse 3D avec cet habillage, la disponibilité attendra décembre.

Après la hausse de prix de la PS5

À voir si cette collection Gray Camouflage sera plus chère que les autres collections. Rappelons en tout cas que la PS5 - qui demeure difficile à trouver - a connu cet été une hausse tarifaire : 549,99 € pour la PS5 et 449,99 € pour la PS5 Édition Numérique. Respectivement, une hausse de prix de 10 % et 12,5 %.

Sony Interactive Entertainment avait justifié une décision difficile dictée par l'environnement économique mondial. L'inflation et des effets de change défavorables ont pesé. Les États-Unis sont une rare exception à un prix plus élevé pour la PS5.