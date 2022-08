PlayStation 5 : Sony annonce une hausse de prix à effet immédiat

Tout augmente et le prix de la console de jeu PlayStation 5 ne fait pas exception. Sony relève en France et en Europe le prix de vente conseillé. Les États-Unis sont une exception.

Même si cette console de jeu demeure encore bien difficile à trouver et acheter, la PlayStation 5 n'échappe pas - comme cela était à craindre - à une hausse de prix qui touche plusieurs pays dont la France et plus globalement l'Europe notamment.

Avec effet immédiat, le prix de vente conseillé de la PS5 augmente de 10 % et 12,5 %. Il passe ainsi à 549,99 € pour la PS5 (Édition Standard) qui intègre un lecteur de disque Blu-ray Disc Ultra HD, et à 449,99 € pour la PS5 Édition Numérique. C'est une hausse de 50 €.

Les autres pays concernés par une hausse de prix de la PS5 sont le Royaume-Uni, le Canada, le Mexique, l'Australie et la Chine. Pour le Japon, ce sera à partir du 15 septembre 2022. Par contre, les États-Unis échappent à cette hausse de prix... La concurrence avec la Xbox Series X / S sur ses terres ?

Une hausse de prix de la PS5 nécessaire selon Sony

Sony Interactive Entertainment justifie une décision difficile qui tient compte de l'environnement économique mondial et de conditions difficiles. " Nous observons des taux d'inflation élevés au niveau mondial, ainsi que des tendances monétaires défavorables, qui ont un impact sur les consommateurs et créent une pression sur de nombreuses industries. "

La hausse de prix est présentée comme une nécessité par Sony qui ajoute que sa priorité absolue demeure d'améliorer la situation en matière d'approvisionnement pour la PS5. La pénurie de composants est toujours un problème.

Sur la période d'avril à juin 2022, la PS5 s'est écoulée à 2,4 millions d'exemplaires (et 21,7 millions d'exemplaires depuis sont lancement en novembre 2020). Les consoles de jeu comme la PS5 sont souvent vendues à perte pour les fabricants qui misent sur les revenus avec les accessoires, jeux, redevances et services.