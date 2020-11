PS4 et PS5 : la cohabitation devrait durer plus longtemps que prévu

Habituellement le marché du jeu vidéo adopte une stratégie assez franche et qui ne laisse pas vraiment de place aux retardataires ni aux nostalgiques : une fois les nouvelles consoles sorties, les exclusivités se bousculent et la plateforme d'ancienne génération tire plus ou moins sa révérence sous 4 à 6 mois.

Avec la PS5 les choses seront bien différentes puisque Sony a déjà prévenu que la PS4 ne serait pas laissée pour compte et que les joueurs n'auront aucune pression à devoir basculer vers la nouvelle machine pour profiter des nouveautés.

Sony sait que sa PS5 ne sera pas disponible en grande quantité assez rapidement et que la transition des joueurs sera complexe. Aussi, la marque envisage de continuer à supporter sa PS4 jusqu'en 2022. Jim Ryan, président de SIE a ainsi affirmé que les exclusivités prévues initialement sur PS5 seraient finalement toutes déclinées sur PS4 jusqu'en 2022.

Sony compte ainsi 120 millions de PS4 dans le monde et il n'est pas question d'abandonner ces joueurs du jour au lendemain... Sauf que ce choix représente un risque pour les fabricants comme pour les éditeurs. Pour les développeurs, maintenir le développement de titres sur 5 à 6 plateformes représente un véritable challenge. Pour les fabricants, le succès même des consoles next gen pourrait pâtir de cette situation.

La situation a de quoi inquiéter les joueurs qui pourraient ainsi hésiter à franchir le pas vers la next gen si le bond technique n'est pas véritablement celui attendu.