PS5 : Sony a prévu du contrôle à distance depuis son application mobile

Sony a récemment mis à jour son application PlayStation avec quelques fonctionnalités s'adressant notamment à la PlayStation 5.

L'application gagne ainsi de plus en plus de dimension sociale et devrait se présenter comme un hub dans lequel retrouver tous ses contacts et amis jouant sur la plateforme de la marque. Il sera possible d'accéder à ses trophées, ses actions récentes, mais également de profiter d'actualités autour de l'univers PlayStation.

Il sera possible de consulter le PS Store, mais également de télécharger des jeux à distance sur PS4 et PS5. Il sera même possible de lancer des jeux à distance sur PS5 et même désinstaller des titres pour faire un peu d'espace.

L'idée est particulièrement intéressante et devrait permettre aux joueurs de gérer leur espace disque et d'anticiper des achats et téléchargements ainsi qu'installation de jeux même lors de leurs déplacements. La nouvelle application PlayStation App est actuellement en cours de déploiement auprès des joueurs.