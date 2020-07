PS5 : disponible le 20 novembre à partir de 399€

De nouvelles rumeurs affluent concernant la PlayStation et l'on évoque à nouveau son prix et sa disponibilité.

Selon de nouvelles rumeurs lancées par un leaker proche de Sony, la PlayStation 5 pourrait être commercialisée par Sony dès le 14 novembre 2020 au Japon, puis à compter du 20 novembre en Europe ainsi qu'aux USA et reste du monde.

Toujours selon ce dernier, la PS5 serait vendue 49 980 yens, soit l'équivalent de 499 euros en Europe, et 399 euros pour la version Digitale n'embarquant pas de lecteur physique.

Pour aller plus loin, on évoque également les prix de certains accessoires, notamment la manette DualSense facturée 60 euros avec une station de recharge optionnelle facturée 30 euros. La caméra présentée par Sony sera proposée à 60 euros et le casque audio 179 euros.

Toutes ces informations sont à prendre avec prudence et pourraient, de toute façon , être sujettes à modification de dernière minute en fonction de la réaction de Microsoft.