PS5 : un événement en ligne le 16 septembre 2020

Sony prépare un événement autour de sa PS5 le 16 septembre prochain, qui sera peut-être l'occasion de dévoiler la date de sortie et le prix de sa console.

Sony a préparé un événement dématérialisé qui sera diffusé le 16 septembre prochain à 22h00 heure de Paris. Dans une vidéo de 40 minutes, Sony devrait présenter une nouvelle série de jeux qui sortiront pour accompagner ses PlayStation 5, mais aussi d'autres franchises prévues pour 2021.

Sony promet ainsi de présenter des titres issus de partenaires "à la renommée internationale" et continue de miser sur un line-up de sortie assez conséquent. La marque souhaite marquer les esprits avec un catalogue de titres PS5 des plus alléchants et imposant dès la sortie de ses machines.

L'événement pourrait également être l'occasion pour la marque d'aborder la date de sortie ainsi que le prix de ses deux machines. Il se murmure déjà qu'après les annonces officielles du prix des Xbox Series X et S, Sony aurait été contrainte de réviser sa politique tarifaire à la baisse... C'est justement ce que nous laissions entendre il y a quelques jours alors qu'aucun prix n'avait été annoncé : pour ne pas avoir partagé son prix suffisamment tôt, Sony se le fait imposer par son concurrent direct avec toutes les répercussions que cela implique pour la marque qui risque de ne dégager aucun bénéfice sur la vente de machines avant la fin de l'année 2021.