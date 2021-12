PS5 : Sony va vendre des façades colorées pour sa console

Frappée par la pénurie de composants et difficile à trouver, la PlayStation 5 va en tout cas profiter de façades colorées officielles de Sony.

Pour sa console de jeu PlayStation 5 et indépendamment du modèle (avec lecteur Blu-ray ou Édition numérique), Sony va commercialiser des façades officielles afin de personnaliser l'appareil avec différentes couleurs.

Vendues séparément de la console, elles seront disponibles à partir du 21 janvier 2022 en Midnight Black et Cosmic Red sur direct.playstation.com, puis à partir du 18 février chez des revendeurs participants.

D'autres façades pour PS5 en Nova Pink, Galactic Purple et Starlight Blue seront disponibles au cours du premier semestre 2022. Le prix en France n'a pas été communiqué. À titre indicatif, il sera de 54,99 $ aux États-Unis.

De telles couleurs seront assorties aux coloris de la manette sans fil DualSense qui existe déjà en Cosmic Red et Midnight Black. Les coloris Nova Pink, Starlight Blue et Galactic Purple s'ajouteront à partir du 14 janvier 2022 sur direct.playstation.com, et à partir du 11 février chez des revendeurs.

Rappelons que Sony n'avait guère apprécier l'initiative de dbrand avec ses coques pour PlayStation 5. Le principal problème demeure en tout cas de pouvoir acquérir la fameuse console de jeu...