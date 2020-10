La PS5 prise en main par 12 influenceurs japonais : gameplay de jeux, découvrez la PlayStation 5 en live

Comme indiqué hier, une douzaine d'influenceurs japonais, stars de Youtube, se sont vu confier par Sony la console de jeu PlayStation 5 et nous la font découvrir avec à la clé, pour notre plus grand plaisir, des heures de visionnage en vue. A vous le gameplay sur de nombreux jeux comme Godfall, Balan Wonderworld, Astro's Playroom ou encore Devil May Cry 5 Special Edition, mais également un focus sur la console elle-même au niveau hardware et les manettes DualSense.

DualSense 4 couleurs par 4gamer

Soyons clairs, il ne s'agit pas de véritables tests, mais plus d'une prise en main rapide, et du jeu en direct à gogo pour mieux voir ce que vont donner certains jeux. Pour rappel, cette mise en avant s'effectue dans le cadre de la YouTube Gaming Week Japan.

Voici la liste des youtubeurs ayant participé à cette opération :

Akagami no Tomo no Game Jikkyou Channel!!

Anija Otoja

Chachacha

Gucci no Heya (Miracle Gucchi)

HikakinGames

Kai Mayuzumi (Nijisanji)

Lulu Suzuhara (Nijisanji)

Natsuki Hanae

Pocky

SANNINSHOW

SeikinTV

Ushizawa

la PS5 en taille réelle par Dengeki Online

Pour rappel, la PS5 est attendue le 19 novembre en France à 499,99 € pour la PS5 classique (avec lecteur Blu-ray) et 399,99 € pour la PS5 Digital Edition (sans lecteur).