Hey Playstation ! : la PS5 expérimente des commandes vocales

Sony permet à des bêta testeurs d'expérimenter des commandes vocales pour la console de jeu PlaySation 5 via Hey PlayStation !

Dans le cadre d'une version bêta, Sony déploie une mise à jour logicielle pour sa console de jeu PlayStation 5. Elle arrive avec des améliorations pour l'interface utilisateur, de nouvelles options avec une Party, des possibilités d'accessibilité supplémentaires.

Cette mise à jour introduit également une fonctionnalité pour permettre d'utiliser des commandes vocales avec la PS5 qui se met à l'écoute du mot clé : Hey PlayStation ! De quoi faire penser à un assistant vocal, même si pour le moment l'expérimentation est très ciblée.

Les commandes vocales sont pour demander à la PS5 de trouver un jeu, ouvrir une application ou un paramètre particulier, contrôler la lecture d'un film, d'une série ou d'une chanson sur la console.

Une telle fonctionnalité pour des commandes vocales est d'abord disponible en anglais et pour les testeurs avec des comptes enregistrés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Elle est susceptible d'évoluer sur la base des retours et commentaires. Sony précise qu'elle peut être désactivée à tout moment dans les paramètres système.

Avant plus encore ?

En 2019, il avait été repéré une demande de brevet de Sony pour un système d'aide vocal utilisant l'intelligence artificielle. Elle laissait entrevoir un assistant PlayStation Assist - pas uniquement cantonné à la PS5 - dédié au jeu et pour proposer de l'aide aux joueurs lors de parties.

Par exemple, il serait possible d'obtenir des instructions à suivre ou indices si un joueur est bloqué et éprouve des difficultés pour poursuivre une partie. Il était déjà évoqué le mot clé Hey PlayStation pour déclencher l'assistant.