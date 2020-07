PS5 : lancer des quêtes ou courses directement de puis le menu de la console, sans lancer le jeu

Sony n'a pas fini de nous étonner concernant les fonctionnalités de sa PlayStation 5 et il devient de plus en plus évident que la marque a largement investi dans le développement de nouvelles façons de jouer.

La marque avait déjà annoncé que son SSD ultra rapide serait exploité un maximum pour révolutionner l'expérience utilisateur, mais jusqu'ici personne n'avait pris la mesure de l'ampleur des changements que cela pourrait amener.

Récemment, Mark Cerny a expliqué que la gestion de l'installation des jeux serait bien différente, avec quelques exemples qui changent effectivement la donne... Désormais, on apprend que les jeux ne proposeront plus une expérience linéaire et qu'il sera possible de directement lancer des quêtes ou actions, sans même à avoir à lancer le titre.

La PS5 disposera ainsi d'une fonction baptisée "Activités" qui devrait permettre aux joueurs de lancer certaines parties d'un jeu directement depuis l'interface principale de leur console. Exemple concret : vous êtes sur le menu de votre PS5 et il vous prend l'envie subite d'aller vous élancer sur un circuit spécifique dans un jeu de course (notamment WR9), et bien il suffira de le faire depuis l'interface de la PS5 sans même lancer le titre, et l'écran affichera directement le départ de la course.

L'option sera également disponible pour les jeux en ligne, avec des serveurs qui seront accessibles en temps réel et de façon quasi instantanée. On pourra ainsi rejoindre un ami pour l'aider dans un MMO en quelques secondes, sans avoir à passer par le lancement du titre et la navigation dans les menus.

Cette fonctionnalité permettra également de mettre un jeu en pause, et de le reprendre exactement là où on l'avait laissé, même plusieurs jours après.