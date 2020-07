Sony : l'installation de jeux sur PS5 sera bien différente que sur PS4

La PlayStation 5 et son SSD nouvelle génération promet de faire disparaitre les temps de chargement. Mais il faudra également faire face à une nouvelle façon d'installer les jeux.

La PlayStation 5 va beaucoup miser sur la vente de jeux dématérialisés pour séduire les joueurs, et se posera alors la question d'installer les jeux sur l'espace de stockage de la console. Et à en croire Mark Cerny, l'installation des jeux sera bien différente que ce qu'il en est sur PlayStation 4.

Pour les jeux dématérialisés, il sera possible de personnaliser la façon dont les titres seront installés. Mark Cerny de Sony indique ainsi que les jeux ne seront pas traités "comme de gros blocs de données, il sera possible d'avoir un accès plus spécifique aux sonnées". En clair, le joueur pourra sélectionner quels blocs installer pour y avoir accès directement.

On pourra par exemple limiter l'installation d'un jeu à son mode multijoueur si la campagne solo ne nous intéresse pas, ou l'inverse. Il devrait également être possible d'économiser de l'espace en n'installant que les doublages en Français, ou de modifier le volume d'un jeu en fonction de son avancement, notamment en n'installant pas tous les niveaux d'un coup, mais juste le chapitre en cours et le suivant, puis de désinstaller les précédents à mesure que l'on progresse.

Reste à savoir comment Sony présentera ça à l'utilisateur, mais l'idée est plus que séduisante, notamment car cela permettrait également de faire varier le volume de téléchargement en ne pointant que vers les contenus souhaités.