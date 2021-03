PS5 : Sony dévoile la manette VR de nouvelle génération

Sony n'a pas encore dévoilé le design de son casque de réalité virtuelle de nouvelle génération pour sa console de jeu PlayStation 5, mais c'est désormais le cas pour la nouvelle manette VR. Le contrôleur reprend une forme d'orbe et a été pensé pour faciliter la liberté de mouvement des mains. Un design sans commune mesure avec la manette de détection de mouvements PlayStation Move…

Crédits : Sony Interactive Entertainment

La manette VR profite des innovations introduites pour la manette sans fil DualSense de la PS5 avec une gâchette adaptative. Elle est également avec retour haptique et dispose d'un joystick analogique.

Sur la manette de gauche, on retrouve les touches triangle, carré, L1 (touche de prise), L2 (gâchette) et la touche de création. Les touches croix et rond sont sur la manette de droite, avec aussi R1, R2 et la touche d'options.

Crédits : Sony Interactive Entertainment

Une détection du contact des doigts permet de détecter les doigts (pouce, index ou majeur) sans avoir à appuyer sur un quelconque bouton. Le suivi de la manette VR par le nouveau casque VR s'opère via un anneau de suivi situé au bas de la manette. Cela suggère qu'il n'y aura pas besoin de capteurs externes.

" Ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment les créateurs de jeux tireront parti des fonctionnalités pour concevoir la prochaine génération d'expériences VR ", peut-on lire sur le blog officiel PlayStation. Des prototypes du nouveau contrôleur VR seront bientôt entre les mains de la communauté des développeurs.