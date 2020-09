PS5 en or : les précommandes le 10 septembre à partir de 8000£

Il y a quelques semaines, nous annoncions que la firme Truly Exquisite allait proposer une version en or de la PlayStation 5. Aujourd'hui, la société annonce les dates de précommandes ainsi que les prix de ses différentes variantes.

La société londonienne Truly Exquisite prépare non pas une, mais plusieurs versions luxueuses et tape-à-l'oeil de la PlayStation 5 de Sony.

Les prochaines consoles de la marque seront ainsi revêtues de métaux précieux, avec au choix des déclinaisons en or jaune 24K, or rose ou platine. Chaque version sera limitée à 250 exemplaires pour un total de 1500 machines.

La société a confirmé que les précommandes seraient lancées à compter du 10 septembre, mais n'a confirmé aucune date de livraison, notamment parce que la date de sortie de la console en version standard est inconnue à ce jour.

Il est également question de tarifs, et comme on pouvait s'en douter, la note s'annonce particulièrement salée :

PS5 en or jaune: 8099£

PS5 en or rose: 8199£

PS5 en platine: 8299£

PS5 Digital edition or jaune: 7999£

PS5 Digital edition or rose: 8099£

PS5 Digital edition platine: 8199£

Manette Dual Sense: 649£

Casque PS5: 399£

Notons qu'à ce prix, la livraison internationale avec assurance est offerte. Les consoles seront livrées avec 2 manettes et un casque (dans une finition identique à la console) et le tout sera livré dans un luxueux boitier en bois.