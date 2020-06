PlayStation 5 : Sony s'explique sur la taille imposante de la machine

La PlayStation 5 sera sans conteste la plus imposante de toutes les consoles de Sony et beaucoup se demandent ainsi pourquoi la marque a fait un tel choix.

Outre le design assez particulier de la console, que Sony assume pleinement, de nombreux utilisateurs soulèvent l'embonpoint de la PS5 qui s'annonce particulièrement massive et aura même parfois du mal à s'installer sobrement dans certains salons.

Matt MacLaurin, vice responsable de l'expérience utilisateur sur PS5 a toutefois expliqué ce choix de façon assez claire :

"Cette génération de console est dotée de petits supercalculateurs. Même si le CPU (AMD) gravé en 7 nm promet d'excellentes performances en termes de rapport chaleur / puissance, la puissance dégagée par la console reste extrême".

En clair, Sony aurait fait le choix de laisser de la place à ses composants pour respirer et optimiser la dissipation thermique avec deux objectifs : se montrer efficace et éviter tout problème de surchauffe, mais également permettre que cela se passe en silence.

On se souvient que les kits de développement arboraient un design assez étrange en forme de V et Sony expliquait déjà qu'il s'agissait d'un choix visant à optimiser les flux d'air et la ventilation des composants.