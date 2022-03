PS5 : le Variable Refresh Rate en (lente) approche

Pour une plus grande fluidité d'affichage et limiter les saccades d'image, le Variable Refresh Rate sera disponible avec la PS5 dans les prochains mois.

Pour sa console de jeu PlayStation 5 compatible HDMI 2.1, Sony n'a pas fait mystère lors de son lancement que le Variable Refresh Rate (VRR) sera débloqué et activé à l'occasion d'une future mise à jour logicielle.

Dans le cadre de la publication en bêta du logiciel système de la PS5 et de la PS4, Sony indique que cette fonctionnalité de taux de rafraîchissement variable déjà disponible depuis les débuts de la Xbox Series X / S de Microsoft sera proposée... dans les prochains mois.

Avec des téléviseurs également compatibles HDMI 2.1, il sera alors possible de synchroniser de manière dynamique le taux de rafraîchissement de l'affichage à la sortie vidéo de la PS5 pour une plus grande fluidité et une moindre latence.

Sans calendrier précis d'arrivée

Le cas échéant, Sony souligne une amélioration des performances visuelles des jeux PS5 avec une réduction ou élimination des artefacts visuels, comme par exemple le screen tearing (déchirement d'écran).

" Les jeux PS5 déjà sortis pourront être entièrement optimisés pour le VRR via un patch et les futurs jeux devraient le prendre en charge dès leur sortie. " Sony ajoute que le VRR pourra également être appliqué pour des jeux PS5 qui ne le prennent pas officiellement en charge.