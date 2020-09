PS5 : pourquoi certains jeux seront facturés 80€ ?

La mauvaise nouvelle se confirme au fil de déclarations officielles et de la publication de fiches produit : certains jeux AAA lancés avec la PlayStation 5 seront proposés à un prix plus élevé que la moyenne des jeux de précédente génération.

Nous parlons ici d'un tarif de 79,99€ en lieu et place des titres à 69,99€ qui étaient proposés sur PlayStation 4 et Xbox One. On peut ainsi déjà voir quelques titres PS5 proposés à 79,99€ sur Amazon et un communiqué du PlayStation Blog a également confirmé cette politique tarifaire assez surprenante concernant le remake de Demon's Souls... Plus généralement, il faudra aussi composer avec ce prix pour Destruction All Stars, Spider-Man : Miles Morales et un grand nombre des jeux first party...

Un prix en hausse que Sony ne justifie pas officiellement, mais qui trouve toutefois quelques explications logiques. Ainsi, on a pu voir les titres s'afficher à 60€ sur Xbox 360 et PS3, puis à 69€ sur Xbox One et PS4, avec toutefois des baisses de prix assez rapide (2 à 3 mois après lancement).

On peut expliquer cette nouvelle hausse par les royalties imposées par Sony aux éditeurs. On sait que la PS5 a un cout de production très élevé et que Sony ne devrait pas dégager de bénéfices sur la vente de la console en elle-même immédiatement. La marque se rattrape donc sur les revenus annexes et notamment la vente de jeux.

Par ailleurs, le cout même de production des jeux atteint chaque année de nouveaux sommets avec des développements de plus en plus longs et des budgets qui explosent : la nécessité pour les studios et éditeurs d'un retour rapide sur investissement est primordiale, d'autant que certains éditeurs limitent déjà le nombre de sorties et projets par manque de moyens.

Les joueurs souhaitent désormais des titres offrant un univers vaste et détaillé, avec des textures en ultra HD... Autant de souhaits qui entrainent davantage de travail que sur les jeux en 8 et 16 bits de l'âge d'or du jeu vidéo.

En contrepartie, les studios et éditeurs disposent de nouvelles formes de revenu pour optimiser leurs profits : les achats intégrés et la vente de Season Pass ou DLC ont explosé ces dernières années, permettant à des jeux gratuits d'établir des records de rentabilité comme Fortnite par exemple.

Peut-on alors décemment proposer des jeux à 80€ ? C'est au joueur de décider... Dans les faits, rien n'indique que cette stratégie sera maintenue au fil du temps... Sony devrait mener des tests, qui pourraient malgré tout être faussés puisque l'on sait que les jeux du line-up de sortie profiteront de l'effet de lancement de l'écosystème, et plus largement, si vous souhaitez profiter de votre PS5 payée au prix fort, il faudra de toute façon ajouter un peu plus pour vous offrir des jeux...

Sony prend des risques avec cette stratégie puisque désormais, l'achat de jeu ne représente plus la seule option pour les joueurs : les abonnements aux services de streaming et d'accès à des titres ont le vent en poupe, et c'est sur ce terrain, une fois de plus, que Microsoft pourrait prendre l'ascendant, notamment grâce à son service Xbox Game Pass Ultimate.