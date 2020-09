PS5 disponibles et en stock chez Fnac et Cdiscount mais... moins de 2 minutes !

Pour rappel, Sony avait présenté il y a une dizaine de jours les prix et date de sortie de sa console PS5 disponible en France le 19 novembre 2020 à 499,99 € pour la PS5 classique (avec lecteur Blu-ray) et 399,99 € pour la PS5 Digital Edition (sans lecteur).





Les précommandes avaient été plus que confuses le 17 septembre, les stocks ont été épuisés en quelques dizaines de minutes ce qui avait entraîné des excuses de Sony, mais laissé de très nombreux gamers dépités.

Comme annoncé hier soir, de nouveaux stocks devaient être disponibles ce matin. Et effectivement Cdiscount et Fnac en ont proposés mais, comme la dernière fois, les (trop faibles ?) stocks sont partis en moins de 2 minutes, laissant des internautes très mécontents, sur des sites qui ne répondaient plus, ou avec une PS5 dans le panier, mais qui au moment de payer n'était déjà plus disponible.

GAMING ? | Merci à tous ceux qui sont venus sur https://t.co/qd5At3pqmX et qui ont réservé une console #PS5. Les quantités disponibles sont maintenant épuisées et les réservations sont closes pour le moment. https://t.co/9UzweBJY0a pic.twitter.com/k4ZjvnqpUy — Fnac (@Fnac) September 25, 2020

Merci à tous les consommateurs qui sont venus sur notre site et qui ont réservé une console PS5. Les quantités disponibles sont maintenant épuisées et les réservations sont closes pour le moment. Merci de continuer de nous rendre visite régulièrement pour de futures mises à jour pic.twitter.com/fdDaNsohEd — Cdiscount (@Cdiscount) September 25, 2020



Pour ceux qui ont eu la chance de l'acheter, la date de livraison annoncée est prévue entre le 19 et le 24 novembre 2020.

A priori des stocks devraient aujourd'hui arriver chez Amazon et Micromania, mais nul doute que la situation va se reproduire, avec un épuisement en quelques minutes seulement...

La grande question concerne donc la gestion des stocks de Sony, qui a toujours affirmé, malgré les rumeurs disant le contraire, qu'il y aurait le stock nécessaire pour le lancement de la console. En tout cas, pour cette précommande, ce n'est clairement pas le cas ou bien alors il s'agit d'une stratégie organisée de pénurie pour créer le buzz et le manque.. Quoi qu'il en soit, ceux désirant seulement disposer de la PS5 pour Noël ont probablement du souci à se faire...

Pour rappel, vous pourrez précommander la console PS5 de Sony chez ces e-commerçants sachant que pour le moment elles sont fermées chez Cdiscount et Fnac, mais que Amazon et Micromania devraient en recevoir dans la journée :

