PS5 : les prix baissent chez les scalpers

Depuis l'année dernière et malgré des stocks que l'on affiche comme limités, Sony a réussi à écouler plus de 10 millions de consoles PS5.

La situation s'arrange progressivement puisque désormais, il n'est pas rare de voir des machines encore disponibles en stock quelques heures après leur lancement... Une situation qui se constate également auprès des sites de revente en ligne avec des prix qui ont bien diminué.

Ainsi, si Sony a vendu un grand nombre de consoles, on sait que beaucoup de machines sont tombées entre les mains des scalpers qui profitent de la situation de crise pour revendre les consoles jusqu'à 3 fois leur prix d'achat.

Mais on assiste à du changement : actuellement les PS5 revendues sur le marché parallèle sont proposées 30% moins cher qu'à leur prix le plus haut pratiqué il y a quelques mois encore. Globalement, on trouve ainsi des PS5 autour des 700 dollars alors qu'elles étaient toutes proposées à plus de 1000 dollars il y a encore quelques mois.

C'est toujours bien au-dessus de 499 et 399$ conseillés par Sony, mais le changement est un bon signe : soit les joueurs ne sont plus prêts à mettre autant pour la console, soit les canaux de distribution deviennent suffisamment solides pour alimenter le marché ou rassurer les joueurs qui souhaitent mettre la main sur la console à un prix normal.