PS5 : une grosse mise à jour avec support des disques SSD M.2

Dans le cadre de la mise à jour logicielle qui sera déployée à partir de mercredi 15 septembre à l'échelle mondiale, la console de jeu PlayStation 5 va bénéficier comme attendu de l'activation du stockage étendu avec l'installation d'un disque SSD M.2.

Le disque SSD M.2 permettra de stocker et surtout lancer des jeux PS5 et PS4, de même que des applications multimédia. Ce n'était pas possible avec du stockage étendu USB. Des jeux pourront en outre être déplacés entre plusieurs options de stockage.

Un page dédiée indique les exigences en matière de taille et de performances minimales que les disques SSD M.2 pour la PS5 doivent respecter (SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 x4, 250 Go à 4 To, vitesse de lecture séquentielle d'au moins 5500 Mo/s…). Il faut en outre tenir compte de la présence d'une solution de dissipation de la chaleur qui est impérative.

La mise à jour apporte également la prise en charge de l'audio 3D via les haut-parleurs stéréo intégrés du téléviseur. Afin d'optimiser les réglages audio 3D, il sera possible d'utiliser le micro intégré de la manette sans fil DualSense pour évaluer l'acoustique de l'environnement.

Hormis des améliorations pour l'interface et l'expérience utilisateur, ainsi que davantage de personnalisation pour les jeux et les interactions sociales parmi d'autres choses, il est à signaler des mises à jour pour les applications mobiles.

Avec l'application PS Remote Play, il sera possible d'utiliser une connexion de données mobiles, sachant qu'une connexion d'au moins 5 Mbps est requise. Avec l'application PS App, une mise à jour à partir du 23 septembre permettra de voir les diffusions en partage d'écran des amis.