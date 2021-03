PS5 : des problèmes avec le transfert de sauvegardes

Le système de transfert de sauvegarde de la PS4 vers la PS5 pose actuellement quelques problèmes aux joueurs puisque, selon les titres, la procédure n'est pas automatique.

Depuis quelques jours, les joueurs se rendent compte que la cross-gen entre PS4 et PS5 n'est pas une expérience aussi fluide et simple que prévu. C'est plus particulièrement le jeu Marvel's Avengers qui cristallise les critiques.

Ainsi, les joueurs qui souhaitent continuer leur progression du titre depuis une PS4 vers une PS5 doivent procéder manuellement au transfert. Dans une manipulation laborieuse et fastidieuse, il convient de disposer de la version à jour du titre sur PS4 et de lancer l'option "Migration de sauvegarde" pour envoyer la progression sur un serveur.

Ensuite, il faudra se charger de la retélécharger sur sa PS5 avant de pouvoir en profiter... Le problème intervient alors que certains joueurs ont rencontré des soucis avec le Cloud, rendant la récupération de la sauvegarde sur PS5 impossible.