PS5 et réalité virtuelle : Sony officialise le PlayStation VR2

Le casque de réalité virtuelle pour la PS5 ne se montre toujours pas, mais Sony officialise son nom et des caractéristiques techniques.

Sony profite du salon CES 2022 pour confirmer le nom de son prochain casque de réalité virtuelle qui sera le... PlayStation VR2 et fonctionnera avec la console de jeu PS5 via un câble USB-C. Ce casque ne se montre pas pour le moment, mais des détails techniques deviennent désormais officiels.

Avec une technologie d'affichage OLED et une définition de 2000 x 2040 pixels par œil, l'écran profitera d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz / 120 Hz. Le champ de vision sera d'environ 110° et un système d'ajustement de l'écart pupillaire permettra de déplacer les lentilles afin de permettre une meilleure adaptation à la distance entre les yeux.

Sony souligne le support 4K HDR, un rendu féoval pour une expérience visuelle promise en haute fidélité, l'eye tracking pour le suivi oculaire avec caméra infrarouge et le retour haptique grâce à un système de vibration intégré au casque.

Le PlayStation VR2 aura ses propres capteurs de mouvement et de détection, y compris pour la manette, et intégrera un micro ainsi qu'une sortie pour écouteurs stéréo (prise jack). Sony met en outre en avant de l'audio 3D et la technologie Tempest 3D AudioTech de la PS5 pour une meilleure immersion.

Avec la PlayStation VR2 Sense

Le design et des détails techniques pour les manettes qui accompagneront le casque de réalité virtuelle PlayStation VR2 avaient déjà été dévoilés en mars dernier. Elles auront pour nom… PlayStation VR2 Sense.