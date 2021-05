PS5 : un changement de conception face aux problèmes d'approvisionnement ?

Depuis sa sortie en novembre 2020, la PS5 est une console de jeu difficile à trouver avec de rares stocks qui disparaissent rapidement. Version standard ou Digital Edition (sans lecteur de disque optique), cela ne change rien à l'affaire avec une très forte demande et des difficultés d'approvisionnement.

Comme d'autres acteurs du domaine et plus largement de l'informatique, Sony est confronté aux conséquences de la crise sanitaire avec son impact sur la logistique et à la pénurie mondiale de composants qui frappe l'industrie des semi-conducteurs.

C'est dans ce contexte qu'il est demandé aux fournisseurs d'augmenter la production et Sony espère dépasser les 14,8 millions d'unités vendues pour la deuxième année d'exploitation après le lancement de la PlayStation 4. Au 31 mars 2021, Sony a déjà écoulé 7,8 millions de PlayStation 5 dans le monde.

Tout faire pour augmenter la production

" Afin de répondre à la forte demande de nos clients, nous continuerons à travailler pour sécuriser les composants et faire tout notre possible pour produire et vendre plus d'unités que l'objectif. " Reste que pour Hiroki Totoki, il est " peu probable d'augmenter radicalement l'offre. "

" La pénurie de semi-conducteurs est un facteur, mais d'autres facteurs auront un impact sur le volume de production. " En réponse à une question d'un analyste lors de la présentation des derniers résultats du groupe, le directeur financier de Sony a ajouté (Seeking Alpha) que pour faire face à la pénurie de composants : " Par exemple, nous pourrions trouver une deuxième ressource d'approvisionnement, ou en changeant la conception. "

Pour un changement de conception, le responsable de Sony ne faisait toutefois pas spécifiquement allusion à la PS5, mais au segment des produits électroniques et solutions du groupe dans son ensemble.